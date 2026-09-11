Севший на мель теплоход во Владивостоке отбуксировали в море
Теплоход «Русский Восток», севший на мель у берегов Владивостока три дня назад, отбуксировали в море. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сейчас судно следует через Амурский залив в сторону Находки, где его планируют отправить на стоянку в Ливадийский ремонтно-судостроительный завод.
Операция началась в 16:00 по местному времени (09:00 мск). В ней участвовали два буксира, малое судно и рейдовый катер «Водолаз Сташков». По словам специалистов, сдвинуть теплоход удалось только в условиях максимального прилива, которого прождали несколько часов.
«Русский Восток» находился на стоянке в Амурском заливе несколько месяцев, пока 8 сентября его не вынесло штормом в сторону Токаревского маяка, где теплоход сел на мель. На борту не было экипажа и груза. Вреда окружающей среде не нанесено, пострадавших нет, сообщили в прокуратуре.
За несколько дней простоя судно стало местной достопримечательностью. На его фоне устраивали фотосессии, а за его отбуксировкой пришла понаблюдать толпа жителей. Дальнейшую судьбу судна будут решать в рамках иска транспортной прокуратуры, который находится на рассмотрении. В июне ведомство попросило суд возложить ответственность на судовладельца за нарушение стоянки. В том же месяце компания начала процедуру банкротства.
Для дальнейшей судьбы судна важно, что «Русский Восток» принадлежит одноименной транспортной компании с офисом во Владивостоке. Это уточняет, какая именно организация связана с теплоходом после его перемещения на новую стоянку.
По данным самой компании, теплоход дедвейтом 700 тонн занимался доставкой грузов из Владивостока на Курильские острова. Таким образом, судно, которое несколько месяцев простояло в Амурском заливе, до этого использовалось в транспортной работе на дальневосточных направлениях.