Севший на мель теплоход во Владивостоке отбуксировали в море

Теплоход «Русский Восток», севший на мель у берегов Владивостока три дня назад, отбуксировали в море. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сейчас судно следует через Амурский залив в сторону Находки, где его планируют отправить на стоянку в Ливадийский ремонтно-судостроительный завод.

Операция началась в 16:00 по местному времени (09:00 мск). В ней участвовали два буксира, малое судно и рейдовый катер «Водолаз Сташков». По словам специалистов, сдвинуть теплоход удалось только в условиях максимального прилива, которого прождали несколько часов.

«Русский Восток» находился на стоянке в Амурском заливе несколько месяцев, пока 8 сентября его не вынесло штормом в сторону Токаревского маяка, где теплоход сел на мель. На борту не было экипажа и груза. Вреда окружающей среде не нанесено, пострадавших нет, сообщили в прокуратуре.

За несколько дней простоя судно стало местной достопримечательностью. На его фоне устраивали фотосессии, а за его отбуксировкой пришла понаблюдать толпа жителей. Дальнейшую судьбу судна будут решать в рамках иска транспортной прокуратуры, который находится на рассмотрении. В июне ведомство попросило суд возложить ответственность на судовладельца за нарушение стоянки. В том же месяце компания начала процедуру банкротства.