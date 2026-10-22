Приморье получило преемника
Новым губернатором края стал мэр Владивостока Константин Шестаков
Президент Владимир Путин вечером 22 октября подписал указ о назначении мэра Владивостока Константина Шестакова на должность врио губернатора Приморского края. Градоначальник сменил Олега Кожемяко, который утром того же дня был утвержден вице-премьером—полномочным представителем главы государства в Дальневосточном федеральном округе. По мнению экспертов, ушедшему на повышение губернатору удалось оставить после себя управленца, который пользуется популярностью у жителей региона и обеспечит там преемственность власти.
Перед назначением господина Шестакова президент провел с ним встречу в Кремле. «Смотрю на вашу анкету: место рождения — Владивосток, место учебы — Дальневосточный государственный университет, Владивосток»,— обратил внимание Владимир Путин, добавив, что вся карьера чиновника прошла в столице региона. «Но Владивосток — это еще не весь Приморский край»,— подчеркнул глава государства. После этого он предложил мэру занять должность «с более широкими полномочиями и ответственностью».
В ответ Константин Шестаков заявил, что «созидать в любимом городе — это особое счастье». Самым важным достижением своего предшественника Олега Кожемяко он назвал «крепкую команду единомышленников», в которой ему довелось работать на протяжении многих лет. «Все понятно, я разделяю ценности. Мне кажется, что для города Владивостока и для Приморья это будет хорошее время. Ну а я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты»,— пообещал господин Шестаков.
Следом он раскрыл президенту свое видение развития региона по четырем главным направлениям.
Первое — поддержка участников СВО, их семей и ветеранов, включая трудоустройство, реабилитацию и абилитацию. Второе — экономика и инвестиции. «С коллегами из “Росатома” мы будем создавать атомную электростанцию, а с коллегами из ОСК в городе Владивостоке будет создана гражданская судостроительная верфь»,— объяснил Константин Шестаков. Третье направление — привлечение молодежи и вдумчивая кадровая политика, продолжил чиновник: «Перед нами стоит очень серьезная задача, задача интересная — влюбить в Приморье». Наконец, четвертое — это комплексное строительство, развитие общественного транспорта и благоустройство.
Выслушав новоиспеченного руководителя Приморья, Владимир Путин призвал его сделать все, «чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить». «У вас до сих пор все получалось, и мне кажется, что и на месте с более высоким уровнем ответственности должно все тоже получаться»,— резюмировал глава государства, отметив «боевой настрой» Константина Шестакова.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что ушедшему на повышение Олегу Кожемяко удалось реализовать комфортный для себя сценарий и «оставить преемника»: «Такое периодически случается, но не каждый раз гарантированно. В данном случае кейс оказался успешным, тем более что один из офисов Кожемяко будет во Владивостоке, то есть он в значительной степени сохранит свое влияние на ситуацию в Приморском крае».
По словам политолога Константина Калачева, на посту градоначальника Константин Шестаков проявил себя как «крепкий технократ». Он регулярно отчитывался перед населением и пользовался популярностью у жителей Владивостока, добавляет эксперт: «В Приморье к нему относятся положительно, воспринимают как местного управленца, глубоко понимающего проблемы города и региона. Там боялись, что пришлют “варяга”, поэтому все рады, что назначен свой, с хорошей репутацией и понятным бэкграундом. Линия преемственности обеспечена. Удачное решение со всех сторон».