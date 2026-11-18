Инвесторов переводят на единый режим
Белый дом утвердил пакет законов о ЕТОР
Правительство одобрило пакет законопроектов о создании Единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике. Новый льготный режим начнет действовать с 2027 года и заменит несколько ныне действующих. Смысл новации: унифицировать базовые условия реализации инвестиционных проектов и требования к ним при сохранении условий уже заключенных соглашений с резидентами. Предполагается, что нижнюю границу инвестиций для присвоения статуса резидента ЕТОР будет определять правительство для каждого региона. При этом льготы смогут получить только крупные проекты с минимальным порогом инвестиций в 100 млн руб.
18 ноября правительство на своем заседании одобрило для внесения в Госдуму пакет законопроектов, необходимых для создания единого преференциального режима (так называемого суперТОР) на территории Дальнего Востока и Арктики. ЕТОР заменит несколько ныне действующих префрежимов и заработает уже 1 января 2027 года со сроком функционирования до конца 2100 года.
Заявленная цель — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. «Этот подход учитывает более чем десятилетний опыт использования льгот и обеспечит последовательное и предсказуемое регулирование»,— отметил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, создание такого долгосрочного механизма имеет существенное значение для капиталоемких проектов, особенно с длительным инвестиционным циклом.
Согласно основному законопроекту пакета, правительство будет определять для каждого региона минимальную сумму капитальных вложений для присвоения статуса резидентов. При этом получение налоговых преференций будет доступно для проектов от 100 млн руб. В частности, речь идет о льготе по налогу на прибыль (обнуление ставки) на пять лет, о льготной ставке страховых взносов в 15% вместо стандартных 30% в течение пяти лет (при условии постоянного проживания работника в регионе Дальнего Востока или Арктики и заработной плате выше среднего уровня). Кроме того, резидентам будут доступны льгота по налогу на имущество организаций и по земельному налогу в отношении участков, расположенных на территории ЕТОР (также сроком на пять лет).
Для проектов стоимостью свыше 1 млрд руб. предусматривается возможность выбора: резидент сможет воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) или льготой по налогу на прибыль. ФИНВ предполагает возможность уменьшения налога на прибыль за счет инвестиций. Размер вычета, который сможет применять резидент, составит 8% от налога на прибыль, но не более 20% от суммы инвестиций в течение десяти лет. Для группы компаний — 5% и не более 10% от суммы капвложений.
Помимо налоговых льгот резиденты ЕТОР смогут получить и иные преференции: сопровождение инвесторов Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в режиме «одного окна», помощь с инфраструктурой для реализации проектов, льготная аренда и предоставление земли без торгов, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
Претендующие на льготы инвестпроекты должны предусматривать создание новых рабочих мест. Кроме того, в первые два года после подписания соглашения инвестор обязан вложить не менее 40% от заявленного объема капитальных вложений при стоимости проекта до 500 млн руб.; не менее 20% — при стоимости от 500 млн руб. до 10 млрд руб. и не менее 10% — при стоимости свыше 10 млрд руб.
На поддержку не смогут претендовать проекты в добывающей, финансовой сфере, а также производители подакцизных товаров (прежде всего алкоголь и табак). Предполагается, что для резидентов ЕТОР условия реализации проектов, в том числе и по налогам, не будут меняться на протяжении 15 лет. Одобрять заявку на резидентство будет Наблюдательный совет ЕТОР, в состав которого войдут представители правительства, федеральных ведомств, регионов, а также управляющей компании.
«Мы уже ведем работу с большим количеством инвесторов, которые заинтересованы в новом режиме, и ожидаем рост инвестиционной активности с нового года благодаря началу работы единой ТОР»,— обещает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 2