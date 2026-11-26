Глава Anthropic выступил против отказа людей от свободы воли в пользу ИИ
Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи написал в соцсети X, что люди не должны уступать искусственному интеллекту (ИИ) свою свободу воли. Так он ответил на статью Axios, источники которого утверждают, что в Anthropic распространена идея поручить сверхразумному ИИ принятие некоторых решений за человечество.
Господин Амодеи призвал различать передачу ИИ власти над миром и автоматизацию все более сложных задач, например вождения или разработки лекарств. По его оценке, такая автоматизация экономически выгодна и может ускорить прогресс в медицине, транспорте и других отраслях. Однако в некоторых областях она может быть неоправданной.
Один из рисков глава Anthropic связал со способностью ИИ совершенствовать себя: темпы его развития могут превысить возможности людей контролировать технологию или адаптироваться. «Как мы уже заявляли публично в начале ноября, мы считаем, что было бы небезопасно позволять модели Claude полностью самостоятельно создавать последующие передовые модели ИИ»,— указал Дарио Амодеи.
Anthropic — американская технологическая компания, которая занимается исследованием и разработкой систем ИИ. Основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI — Дарио и Даниэлу Амодеи. Компания создала ИИ-модель Claude. В ноябре 2026 года Anthropic провела IPO на бирже NASDAQ.