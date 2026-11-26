Господин Амодеи призвал различать передачу ИИ власти над миром и автоматизацию все более сложных задач, например вождения или разработки лекарств. По его оценке, такая автоматизация экономически выгодна и может ускорить прогресс в медицине, транспорте и других отраслях. Однако в некоторых областях она может быть неоправданной.