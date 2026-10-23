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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ВластьРегиональная политика

Преемником Шестакова на посту мэра Владивостока может стать глава Артема Квон

«Ъ» узнал возможных претендентов на пост мэра Владивостока после ухода Шестакова
Среди претендентов на пост мэра Владивостока после ухода Константина Шестакова рассматриваются глава Артема Вячеслав Квон и зампред правительства Приморского края Евгений Корж, сообщили источники «Ъ» в правительственных кругах.
Накануне Константина Шестакова назначили главой Приморского края вместо Олега Кожемяко. Тот стал вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив на этой должности Юрия Трутнева. Господин Трутнев, в свою очередь, занял пост помощника президента.
Подробности — в материале «Ъ» «Мэра Владивостока расколдовали».