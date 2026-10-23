Преемником Шестакова на посту мэра Владивостока может стать глава Артема Квон

Накануне Константина Шестакова назначили главой Приморского края вместо Олега Кожемяко. Тот стал вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив на этой должности Юрия Трутнева. Господин Трутнев, в свою очередь, занял пост помощника президента.