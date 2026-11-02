И. о. мэра Владивостока назначен зампред правительства Приморья Хижинский
Заместитель председателя правительства Приморского края, 44-летний Кирилл Хижинский, курировавший сельское хозяйство и вопросы имущественных отношений, назначен исполняющим обязанности главы Владивостока.
«Представил сегодня на еженедельном планерном совещании исполняющего обязанности главы города Владивостока Кирилла Хижинского. Обозначил направления, которые в числе прочих требуют особого внимания руководителя столицы Приморья»,— написал врио губернатора края Константин Шестаков в Telegram-канале. Он пояснил, что властям Владивостока необходимо заниматься строительством дорог, обновлением общественного транспорта и модернизацией теплосетей.
До назначения в правительство Приморья в ноябре 2024 года Кирилл Хижинский возглавлял Черниговский округ региона.
28 февраля 2024 года Октябрьский райсуд Иркутской области подтвердил приговор мирового суда, признавшего Кирилла Хижинского виновным в незаконной охоте (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК). В качестве наказания чиновнику был назначен штраф в размере 150 тыс. руб.
Из-за вступившего в законную силу приговора господин Хижинский, возглавлявший муниципалитет с 2020 года, был вынужден в марте 2024 года уйти в отставку. Однако уже в мае он был вновь избран главой Черниговского муниципального округа депутатами местной думы.