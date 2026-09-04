Рождаемость в поисках рецепта

Добиться роста численности населения на Дальнем Востоке, как выяснилось во время дискуссий на Восточном экономическом форуме, помогут индивидуальное строительство, партнерство государства и бизнеса в сфере организации условий для родительства, а также развитие медицины как в дистанционном, так и в локальном формате. В целом обнародованные решения довольно универсальны и могут быть востребованы и в других регионах РФ, сталкивающихся с падением рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одной из главных тем Восточного экономического форума в этом году стали способы улучшения демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Этот вопрос остается актуальным уже много лет — по данным Росстата, ряд субъектов Дальнего Востока теряет от 0,5% до 1,5% населения ежегодно. На 1 января 2026 года численность населения ДФО составила 7,86 млн человек. Ранее для решения этих проблем правительство утвердило план мероприятий на 2026–2030 годы по реализации Стратегии демографической политики Дальнего Востока, включающий свыше 60 мер. Среди целей — достичь нулевого естественного баланса населения к 2030 году, поднять суммарный коэффициент рождаемости выше 1,6 и добиться роста численности населения до 7,866 млн человек вместо прогнозируемых 7,675 млн по инерционному сценарию.

Документ предусматривает инфраструктурные и социальные инвестиции, а также материальное стимулирование, сочетая федеральные и региональные меры поддержки. Так, одной из особенностей подхода ДФО к поддержке рождаемости стал акцент на индивидуальное строительство, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Очень хорошо, что на него сейчас распространена дальневосточная ипотека (льготный кредит под 2%.— “Ъ”). Мы стараемся добиться решения, чтобы включить сюда и аварийное жилье, чтобы, например, взамен квартиры в аварийном доме семья могла получить участок земли и построить на нем собственный дом»,— отметил он. Также он напомнил о региональной программе «миллион на третьего», когда при рождении третьего ребенка 1 млн руб. может быть зачтен семье в ипотечных платежах.

По словам председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, для устойчивого повышения рождаемости необходимо не только материальное стимулирование от государства, но и комплексный подход — в том числе на уровне корпоративной политики, поскольку поддержка работающих родителей влияет, в частности, на производительность труда.

В свою очередь, бизнес, который создает корпоративные ясли и условия удаленной работы матерей, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, должен иметь право на социальный инвестиционный налоговый кредит по льготной ставке.

Политика народосбережения предполагает не только поддержку рождаемости и многодетности, но и сохранение здоровья человека на всех этапах его жизни, чтобы увеличить ее продолжительность. Для этого необходимо развивать как дистанционные, так и локальные медицинские сервисы, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Так, например, по ее словам, важно внедрять выездную диспансеризацию для охвата школьников и работающих взрослых. С другой стороны, нужно развивать медицинские кабинеты там, где жители проводят существенную часть времени — например, в школе. Изначально такую модель необходимо опробовать в ДФО, однако у нее могут быть перспективы и в других регионах, так как чувствительность населения к доступности терапии постоянно растет.

При этом важно не прекращать совершенствовать и основную инфраструктуру медпомощи. По словам первого замглавы Минздрава Виктора Фисенко, в 2021–2025 годах в рамках программы модернизации первичного звена регионы построили или обновили более 230 тыс. элементов сети медучреждений по всей стране, в том числе в ДФО.

Опыт ДФО в сфере народосбережения, несмотря на географическую и климатическую специфику макрорегиона, может быть востребован и в других субъектах РФ. Падение рождаемости, которое фиксируется в ДФО, сейчас происходит и в других регионах — и Дальний Восток во многом стал «полигоном» для тестирования различных мер поддержки семей. Часть из них, вероятно, оказали определенный эффект — суммарный коэффициент рождаемости в округе по итогам 2025 года составил 1,43, что выше, чем в среднем по России (1,36).

Анастасия Мануйлова, Владивосток