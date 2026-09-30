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Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за ливня и подтоплений

Коммунальные службы во Владивостоке действуют в режиме повышенной готовности. Специалисты устраняют последствия прошедшего ночью ливня, который привел к подтоплению улиц в разных районах. Также городские службы готовятся к ухудшению погоды к вечеру.

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Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

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Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

Фото: Телеграм-канал администрации Владивостока

«Более 200 рабочих и 100 единиц спецтехники убирают грунт и прочищают ливневки в разных районах города», — сообщили в мэрии.

Местные СМИ сообщают, что некоторые улицы, а также дворы в спальных районах оказались затоплены. Городская прокуратура заявила, что контролирует устранение последствий непогоды и готова принимать меры реагирования.

Режим повышенной готовности действует в городе до вечера 1 октября. Сегодня во Владивостоке также ожидается ливень с грозой и порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, выпадет до 15–30 мм осадков.

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