Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки во Владивосток
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей рабочей поездки во Владивосток, которая состоялась 2–3 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля.
Среди наиболее важных поручений, значащихся в перечне, — указание правительству до конца 2026 года утвердить программу строительства центров обработки данных в угледобывающих регионах. Речь прежде всего о Кузбассе и Якутии. Первый доклад о реализации программы кабмин должен представить до 15 января 2027 года.
Кроме того, президент поручил направлять на развитие Дальнего Востока средства в объеме, эквивалентном 50% поступлений налога на прибыль от проекта «Сахалин-2». В дальневосточных регионах, где действует программа выплаты 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей, ее предстоит продлить до 2030 года.
Правительство также должно утвердить программу привлечения на Дальний Восток научных и инженерных кадров до 2036 года. Она предусматривает временное софинансирование оплаты труда специалистов и аренды жилья для них.
В числе других поручений главы государства:
обеспечить строительство пяти ГЭС на Дальнем Востоке;
с 1 января 2027 года внедрить принцип «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии для вновь подключаемых потребителей;
довести к 2030 году протяженность магистральной квантовой сети России как минимум до 15 тыс. км, продлив ее до Владивостока;
подготовить предложения по привлечению иностранного капитала через Восточную биржу;
разработать цифровую платформу для планирования развития малых городов и сельских поселений с применением искусственного интеллекта.
Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительных источниках финансирования развития Дальнего Востока и Арктики. В частности, с 2028 года на эти цели предлагается направлять часть поступлений от налога на прибыль и ввозных таможенных пошлин, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов в несырьевом секторе экономики. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.