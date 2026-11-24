Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительных источниках финансирования развития Дальнего Востока и Арктики. В частности, с 2028 года на эти цели предлагается направлять часть поступлений от налога на прибыль и ввозных таможенных пошлин, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов в несырьевом секторе экономики. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.