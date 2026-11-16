Правительство утвердило создание ТОР «Колыма» в Магаданской области
В Магаданской области появится территория опережающего развития (ТОР) «Колыма». Постановление о ее создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Под новый режим отведут около 159 тыс. га в Магадане, Ольском, Северо-Эвенском и Ягоднинском муниципальных округах. До этого Магаданская область была единственным дальневосточным регионом без ТОР.
Потенциальные резиденты намерены вложить в проекты более 88 млрд руб. и создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест. В планах — пять предприятий для разведки и разработки месторождений медной руды, дата-центр АФК «Система» мощностью 150 МВт и четырехзвездочная гостиница на берегу бухты Нагаева. Дата-центр будет размещать и обслуживать вычислительное оборудование клиентов. Гостиничный проект реализует ООО «Бухта Нагаева».
«Колыма» станет 17-ой ТОР на Дальнем Востоке. Этот режим предусматривает налоговые льготы и административные преференции для резидентов. Как сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, действующая в регионе особая экономическая зона сохранится, но совмещение двух режимов не удвоит господдержку. ОЭЗ продолжит предоставлять таможенные преференции горнодобывающей промышленности — ведущей отрасли области.