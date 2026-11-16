Правительство утвердило создание ТОР «Колыма» в Магаданской области

Потенциальные резиденты намерены вложить в проекты более 88 млрд руб. и создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест. В планах — пять предприятий для разведки и разработки месторождений медной руды, дата-центр АФК «Система» мощностью 150 МВт и четырехзвездочная гостиница на берегу бухты Нагаева. Дата-центр будет размещать и обслуживать вычислительное оборудование клиентов. Гостиничный проект реализует ООО «Бухта Нагаева».