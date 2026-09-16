Корвет «Алдар Цыденжапов» провел учения по уничтожению подлодки в Японском море

Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провел учение по поиску подводной лодки в заливе Петра Великого в Японском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

По замыслу учения, в акватории залива были зафиксированы признаки присутствия субмарины условного противника.

Работая вместе с экипажем противолодочного вертолета Ка-27ПЛ, корвет обнаружил подводную цель, которая попыталась оторваться от преследования. Боевые расчеты корабля установили контакт с субмариной и условно уничтожили ее торпедным оружием.

В качестве подводного противника в учении была использована дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» из состава Тихоокеанского флота.