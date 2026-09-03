Дальневосточный гектар получили 180 тыс. человек

По состоянию на август 2026 года «гектар» на Дальнем Востоке получили 180 тыс. человек, сообщил в интервью «Коммерсантъ Деньги» полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Программа «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике в этом году отметила свой десятилетний юбилей. «Можно сказать абсолютно точно, что она популярна и востребована»,— подчеркнул господин Трутнев. По его информации, 52% участников проекта приобрели землю ради строительства индивидуальных жилых домов, 29% — с целью развития сельского хозяйства, 7% — для отдыха и рекреации, 11% — для предпринимательства.

Программа «Гектар» действует с 1 июня 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Реализацию программы в ДФО и Арктической зоне России курирует федеральный институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (подведомственная организация Минвостокразвития). Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, далее до истечения срока участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление по программе «Гектар» проводится бесплатно через интернет.

Михаил Малыхин