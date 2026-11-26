Владельцы стройтехники начали получать выплаты по страховке от военных рисков
Владельцы строительной техники в новых регионах, а также в Крыму и Севастополе начали получать выплаты по механизму компенсации ущерба и страхования от военных рисков. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.
Механизм, напомнило ведомство, предусматривает возмещение ущерба за поврежденные транспорт и технику «в результате реализации военных рисков». Их уже получают перевозчики товаров первой необходимости и владельцы транспорта на сельхозпредприятиях.
Срок подачи заявлений на получение компенсации — 1 апреля 2027 года. Их принимают страховые компании «Астро-Волга», «Двадцать первый век» и «Югория».