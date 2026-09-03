Путин анонсировал особый правовой режим для «обкатки технологий» на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий. Этот режим затронет в том числе использование беспилотников в сельском хозяйстве.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Суть (правового режима.—"Ъ") в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения»,— сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.
По словам господина Путина, Дальний Восток должен стать регионом для «обкатки» использования гражданских дронов. Речь идет о «невоенном применении» БПЛА в народном хозяйстве. «Регуляторика (в этой сфере.—"Ъ") сложная. Здесь огромные пространства, здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений»,— добавил он.
В январе 2025 года Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по беспилотникам. В том же году он распорядился ввести экспериментальный режим использования БПЛА на Дальнем Востоке. В феврале 2026-го президент поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА.
Смысл режима — дать возможность испытывать и применять технологии по правилам, отличающимся от общего регулирования, а не отменить требования безопасности. Экспериментальные правовые режимы строятся на изъятиях из общих норм; для беспилотников это означает устранение части барьеров, которые замедляют развитие беспилотной авиации, при сохранении регламентов безопасности.
Для гражданских БПЛА важным ограничением остается сертификация: аппараты тяжелее 30 кг приравниваются к большим летательным аппаратам, а ее стоимость на рынке оценивается в несколько сотен миллионов рублей — такую сумму могут позволить себе лишь единицы российских компаний. Поэтому практический эффект нового режима будет зависеть от того, сможет ли он облегчить допуск таких аппаратов к испытаниям и применению, не затрагивая требования безопасности.
От ранее описанного ЭПР для беспилотников дальневосточная конструкция отличается заявленным охватом. В ноябре 2024 года ЭПР действовал в 24 регионах и был ориентирован на конкретные сценарии использования БПЛА — воздушную перевозку грузов, сельское хозяйство и мониторинг лесов; новый режим должен стать площадкой для апробации сразу нескольких гражданских технологий, включая беспилотники.