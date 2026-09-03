Путин анонсировал особый правовой режим для «обкатки технологий» на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий. Этот режим затронет в том числе использование беспилотников в сельском хозяйстве.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Суть (правового режима.—"Ъ") в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения»,— сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.

По словам господина Путина, Дальний Восток должен стать регионом для «обкатки» использования гражданских дронов. Речь идет о «невоенном применении» БПЛА в народном хозяйстве. «Регуляторика (в этой сфере.—"Ъ") сложная. Здесь огромные пространства, здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений»,— добавил он.

В январе 2025 года Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по беспилотникам. В том же году он распорядился ввести экспериментальный режим использования БПЛА на Дальнем Востоке. В феврале 2026-го президент поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА.