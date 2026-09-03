Инвесторам выдадут конструктор

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике заработает единый преференциальный режим, которые заменит несколько ныне действующих и будет представлять собой «конструктор», позволяющий инвесторам выбирать набор льгот. Резидентам, в частности, обещана пониженная с 30% до 15% ставка страховых взносов и возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета. Ключевая дискуссия о поднимаемом минимальном пороге инвестиций для применения налоговых льгот резидентами между тем еще не выглядит оконченной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс «загрузки» льгот для дальневосточных инвесторов в единый преференциальный режим должен быть завершен в этом году

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Процесс «загрузки» льгот для дальневосточных инвесторов в единый преференциальный режим должен быть завершен в этом году

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Единая территория опережающего развития (ЕТОР), которая охватит весь Дальний Восток и Арктику, как сообщил на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября Владимир Путин, должна заработать уже с 2027 года. По его словам, механизм станет «беспрецедентным» по масштабам и охвату — инструменты поддержки будут настроены на виды деятельности, а не привязаны к какой-то конкретной особой экономической зоне. Новым проектам будет доступно «меню» льгот — включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой.

Параметры такого единого префрежима обсуждались на протяжении всего форума. И несмотря на то, что до его запуска осталось лишь четыре месяца, вопрос о минимальном пороге инвестиций, необходимых для применения резидентами льгот, не выглядит решенным окончательно. Сейчас у дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) он составляет всего 500 тыс. руб. Минвостокразвития ранее предлагало поднять его до 5 млн руб.

Теперь же, как сообщил на совещании по развитию Дальнего Востока глава ведомства Алексей Чекунков, предлагает предусмотреть пороги для двух категорий проектов.

Первая — проекты с инвестициями в размере от 100 млн до 1 млрд руб. с базовым набором льгот, вторая — свыше 1 млрд руб. с возможностью выбора между «базой» и федеральным инвестиционным налоговым вычетом. По словам первого замглавы Минвостокразвития Виталия Алтабаева, для резидентов ЕТОР инвествычет будет повышенным и с двумя ставками: 8% (но не более 20% от суммы капвложений в течение десяти лет), если он применяется только одним резидентом, либо 5% (и не более 10% от суммы капвложений) для группы компаний.

За повышение минимума инвестиций, в частности, выступает Счетная палата (СП). «С нашей точки зрения, законопроект направлен на формирование новой архитектуры, структуры экономики на Дальнем Востоке, и здесь — развилка, с которой нужно определиться: это новая структура экономики или поддержка всех и вся»,— пояснила на сессии форума аудитор СП Наталья Трунова. По ее мнению, в объеме инвестиций не должны учитываться меры поддержки, получаемые резидентом (субсидирование ставки и другие). Эти вопросы, подчеркнула аудитор, необходимо снять в ходе работы над законопроектом, чтобы в дальнейшем минимизировать претензии контрольных органов к практике ЕТОР.

Среди уже урегулированных вопросов — предоставление резидентам льгот по страховым взносам, вызывавшее ранее возражения Минфина. Ведомство выступало против этого, поскольку идея ЕТОР предполагает сохранение действующих преференций, а действие льготы по соцвзносам (7,5% вместо стандартных 30%) завершилось в 2025 году. По словам Виталия Алтабаева, договоренность по предоставлению такой преференции все же достигнута. Предварительно, сообщил он, размер ставки составит 15% — но лишь для сотрудников, прописанных в регионе и получающих зарплату выше средней по субъекту. По словам чиновника, льгота будет предоставляться сроком на пять лет резидентам, которые «зайдут» в первые три года с момента создания ЕТОР.

Для действующих резидентов ТОР и свободного порта Владивосток льготы сохранятся в полном объеме. В этой связи, отметил Владимир Путин, необходимо, чтобы действующие и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции не противоречили друг другу, чтобы бизнес не сталкивался с рисками двойного налогообложения или доначислений.

Венера Петрова, Владивосток