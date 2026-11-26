«Ведомости» узнали детали проекта по развитию цифровых платформ
Замглавы администрации президента Максим Орешкин руководил разработкой Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ в экономике и социальной сфере — всего ее создавали в 17 рабочих группах. Проект документа уже представило Минэкономразвития на заседании в Центре стратегических разработок 23 ноября, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые присутствовали на мероприятии.
По замыслу авторов проекта, платформизация — это современный этап развития рыночной экономики, поэтому эффекты цифровых платформ власти намерены усилить. У этого процесса, как указано в документе, есть и макроэкономическое значение, поскольку он позволит повысить качество жизни за счет повышения доступности товаров и снизить барьеры для входа на рынок для малого и среднего бизнеса.
Власти планируют унифицировать подход к обороту данных, связать их с государственными системами и устранить правовые пробелы, связанные с развитием искусcтвенного интеллекта. Задачи стратегии разделены на смысловые блоки: вовлечение данных в оборот, их доступность и связанность, развитие государственных цифровых сервисов, адаптация отраслевых норм, цифровой госконтроль и правила применения ИИ-агентов.
Стратегия расcчитана на период до 2036 года. Разработать ее поручил на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин. Предполагается, что документ будет готов к февралю 2027 года.