По замыслу авторов проекта, платформизация — это современный этап развития рыночной экономики, поэтому эффекты цифровых платформ власти намерены усилить. У этого процесса, как указано в документе, есть и макроэкономическое значение, поскольку он позволит повысить качество жизни за счет повышения доступности товаров и снизить барьеры для входа на рынок для малого и среднего бизнеса.