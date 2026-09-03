Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка в ДФО

Президент России Владимир Путин высоко оценил меры поддержки рождаемости в регионах Дальнего Востока. Он предложил продлить повышенную выплату при рождении третьего ребенка в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года»,— сказал господин Путин на пленарной сессии ВЭФ.

При рождении третьего ребенка в большинстве регионов ДФО к федеральной выплате в 450 тыс. руб. добавляют еще 550 тыс. руб.

В России с 2007 года действует программа материнского капитала. За это время выплаты получили 15 млн семей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6% — выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. руб. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок по маткапиталу до четырех дней.