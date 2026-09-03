Биотех-кластер на острове Русский объединил 20 компаний
На Дальнем Востоке формируется биотехнологический кластер на базе острова Русский. Как сообщил директор ФГУ «Восток Госплан» Михаил Кузнецов в интервью «Ъ» на ВЭФ, в научно-технологическом центре уже работают 20 компаний, а к 2036 году их число планируется увеличить до 250. Общая площадь кластера составит 15 тыс. кв. м.
В числе конкретных проектов биотех-кластера Михаил Кузнецов назвал:
- производство экстрактов из кедрового ореха, лесных ягод и грибов (компания «Сет Тайм»);
- платформу подкожной доставки биологических препаратов («Велфарм Восток»);
- R&D-центр инжиниринга препаратов (Avexima);
- переработку водорослей («Биокариоген»).
Михаил Кузнецов также упомянул сотрудничество с Китаем в рамках биотехнологического кластера. По его словам, задача ближайшего будущего — создавать не просто отдельные технологии или продукты, а полноценные бренды с последующим выводом на мировой рынок. Развитие аквакультуры, на которое также сделана ставка в новой стратегии развития ДФО, должно обеспечить кластер качественным сырьем.
По словам господина Кузнецова, Дальний Восток обладает уникальными ресурсами для развития биотехнологий, которые пока используются минимально. «Мало кто задумывается, но Дальний Восток — это огромный резервуар дикой природы. Это дикоросы, природные субстанции, которые сейчас в моде. Раньше все любили себя травить химией, теперь любят биопрепараты», — отметил господин Кузнецов.
Кластер должен расти не как набор разрозненных лабораторий: якорными участниками становятся компании с действующим или запускаемым производством на Дальнем Востоке. В 2021 году для научно-технологического центра «Русский» описывалась модель, при которой такие компании задают тематику исследований, а вокруг них формируются стартапы и пилотные образовательные программы. Именно эта связка производства, прикладных разработок и новых проектов должна обеспечивать расширение числа участников.
Отдельный элемент конструкции — инвестиционная инфраструктура острова Русский. В 2025 году для специального административного района на острове были закреплены особые условия работы иностранных компаний и возможность создания международных фондов, однако для иностранного резидента установлен минимальный порог инвестиций в 50 млн руб. Это создает канал для внешнего капитала, но одновременно задает порог входа для потенциальных участников.
Долгосрочная цель к 2036 году совпадает с горизонтом ожидаемой в 2026 году стратегии развития Дальнего Востока: в документе биотехнологии названы среди направлений, на базе которых предполагается создавать новые производства. Поэтому масштабирование кластера зависит не только от размещения компаний на площадке, но и от того, будет ли региональная политика поддерживать переход от отдельных разработок к производственным проектам.