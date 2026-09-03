Биотех-кластер на острове Русский объединил 20 компаний

На Дальнем Востоке формируется биотехнологический кластер на базе острова Русский. Как сообщил директор ФГУ «Восток Госплан» Михаил Кузнецов в интервью «Ъ» на ВЭФ, в научно-технологическом центре уже работают 20 компаний, а к 2036 году их число планируется увеличить до 250. Общая площадь кластера составит 15 тыс. кв. м.

В числе конкретных проектов биотех-кластера Михаил Кузнецов назвал:

производство экстрактов из кедрового ореха, лесных ягод и грибов (компания «Сет Тайм»);

платформу подкожной доставки биологических препаратов («Велфарм Восток»);

R&D-центр инжиниринга препаратов (Avexima);

переработку водорослей («Биокариоген»).

Михаил Кузнецов также упомянул сотрудничество с Китаем в рамках биотехнологического кластера. По его словам, задача ближайшего будущего — создавать не просто отдельные технологии или продукты, а полноценные бренды с последующим выводом на мировой рынок. Развитие аквакультуры, на которое также сделана ставка в новой стратегии развития ДФО, должно обеспечить кластер качественным сырьем.

По словам господина Кузнецова, Дальний Восток обладает уникальными ресурсами для развития биотехнологий, которые пока используются минимально. «Мало кто задумывается, но Дальний Восток — это огромный резервуар дикой природы. Это дикоросы, природные субстанции, которые сейчас в моде. Раньше все любили себя травить химией, теперь любят биопрепараты», — отметил господин Кузнецов.