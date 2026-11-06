Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без отопления

В столице Приморья из-за повреждения коммунальных сетей без отопления и горячего водоснабжения остались более 21 тыс. жителей. Отключение затронуло 98 многоквартирных домов и три социальных объекта. 6 ноября во Владивостоке ожидается около нуля градусов.