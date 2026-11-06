Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без отопления
В столице Приморья из-за повреждения коммунальных сетей без отопления и горячего водоснабжения остались более 21 тыс. жителей. Отключение затронуло 98 многоквартирных домов и три социальных объекта. 6 ноября во Владивостоке ожидается около нуля градусов.
«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также срокам устранения аварии»,— написано в сообщении надзорного ведомства.
По данным регионального главка МЧС, в крае также произошло аварийное отключение электроснабжения в поселках Девятый Вал и Тавричанка Надеждинского округа, а также в селе Новицкое и поселке Николаевка Партизанского округа. Всего без света остаются 10 многоквартирных и 393 частных дома с населением более 1,5 тыс. человек. Три социально-значимых объекта подключены к резервным источникам питания. Ведутся аварийно-восстановительные работы