Путин: Дальний Восток за 11 лет привлек 25 трлн руб. капвложений

Президент Владимир Путин назвал базовым приоритетом развития Дальнего Востока вложения в образование и здравоохранение, а также в социальную инфраструктуру. По его словам, за 11 лет в дальневосточные регионы привлекли почти 25 трлн руб. капитальных вложений.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Путин заявил, что безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. «В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы — рекордно низкий для региона»,— рассказал президент на пленарном заседании ВЭФ.

Сейчас в ДФО реализуются почти 3 тыс. инвестиционных проектов с объемом вложений на уровне 15,9 трлн руб. Из них 6,8 трлн руб. уже вложено в экономику, рассказал «Ъ» зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По оценке властей, темпы роста привлечения инвестиций в ДФО в 1,5 раза выше среднероссийских.

Подробности — в материале «Деньги» «Тихая гавань».