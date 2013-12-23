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29 сентября, воскресенье
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19:00
Главные новости за выходные 28–29 сентября
17:43
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
19:59
Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
18:34
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
12:52
Главные анонсы 30 сентября—6 октября
21:57
Путин освободил от НДФЛ матпомощь для студентов
21:28
Тенерифе остался без света
21:03
«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
20:59
МИД Британии пообещал ввести «поправку Магнитского» после «Брексита»
20:41
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
20:20
Россия выступила за возобновление встреч начальников генштабов арктических стран
19:37
Уволен главный тренер «Спартака» Олег Кононов
19:23
СМИ: Boeing ухудшил работу системы безопасности полетов 737 MAX, отключив ключевые компоненты
18:55
МИД РФ заявил об опасности переговоров с США после обнародования беседы Трампа с Зеленским
18:39
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
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Тема
(обновлено: 29.09.2019)
Австрия и ее отношения с миром
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1
Постскандальное голосование
В Австрии проходят парламентские выборы
1
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32-летний политик еще может вернуть себе кресло канцлера
21
Летний вечер на Ибице, потрясший Вену
Галина Дудина — о правительственном кризисе в Австрии после отставки вице-канцлера
9
Владимир Путин наавстрил лыжи
Как в Сочи принимали гостя из Вены
20
«Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник»
Глава МИД Австрии — о своей свадьбе, Михаиле Булгакове и отношениях с Россией
8
Откуда руки растут
Как и где находили «российский след» в 2018 году
2
И в Вене бывают шпили
О российском агенте в Австрии рассказали представители третьей страны
70
«Шпионаж недопустим»
Канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина после разоблачения работавшего на разведку РФ агента
26
Три свадьбы и одни разговоры
Как в Мезеберге все стремились к лучшему будущему
21
Ангела не померкель
Владимир Путин едет к канцлеру Германии, но успеет и на свадьбу в Австрии
1
Австрию обвинили в «крестовом походе»
Федеральное правительство закрывает «политически активные» мечети и высылает их имамов в Турцию
6
Очарование суверенной журналистики
Михаил Коростиков — о том, как Владимир Путин побеседовал с австрийским и китайским журналистами
1
«Газпром» взял Австрию еще на двадцать лет
Контракт с OMV заключен до 2040 года
29
Владимир Путин взял Вену на себя
Как его приезд взбудоражил сонную столицу Австрии
5
Президент Австрии нашел «общий язык» с Владимиром Путиным
но публично поддерживать его тезис о вреде санкций не стал
4
Австрия подписалась на российский газ до 2040 года
«Газпром» и OMV продлили действующий контракт
3
На Австрие мировой политики
Владимир Путин планирует в июне посетить Вену
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия