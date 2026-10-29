В Финляндии начали расследование нарушений при строительстве дата-центра Google
Полиция Финляндии начала уголовное расследование предполагаемых нарушений природоохранного законодательства на строительной площадке, где компания Google планирует построить центр обработки данных. Об этом сообщила пресс-служба финляндской полиции, передает Reuters.
Строительство дата-центра — часть плана Google по инвестициям в размере $15 млрд в инфраструктуру для искусственного интеллекта в Финляндии. Сама американская компания назвала такие вложения крупнейшими инвестициями в Европе.
По данным местных властей, дочерняя компания Google Tuike Finland начала вырубать леса и осушать территории в на объекте в муниципалитете Мухос до того, как была проведена обязательная оценка воздействия на окружающую среду. Такая экспертиза необходима по законам Финляндии. В полиции сообщили, что при осушении и управлении водными ресурсами на строительной площадке были «выявлены неясности и недостатки», которые подробнее изучат во время уголовного расследования.
6 октября финский надзорный орган, отвечающий за экологические разрешения и экспертизы, предписал Google приостановить подготовительные к строительству работы из-за нарушения природоохранного законодательства. Речь шла о двух объектах — в Мухосе и Каяани. По данным Yle, без согласования с властями в Мухосе вырублено 330 гектаров леса, а в Каяани — чуть менее 200 гектаров. Глава представительства Google в Финляндии Антти Ярвинен принес извинения за вырубку лесов и заявил, что власти знали о планах компании по подготовке площадок для строительства.