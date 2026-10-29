В Финляндии начали расследование нарушений при строительстве дата-центра Google

По данным местных властей, дочерняя компания Google Tuike Finland начала вырубать леса и осушать территории в на объекте в муниципалитете Мухос до того, как была проведена обязательная оценка воздействия на окружающую среду. Такая экспертиза необходима по законам Финляндии. В полиции сообщили, что при осушении и управлении водными ресурсами на строительной площадке были «выявлены неясности и недостатки», которые подробнее изучат во время уголовного расследования.