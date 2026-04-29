Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене признал вину

21-летний Беран А. признал вину в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, пишут Tagesschau и CNN. Слушания по этому делу начались в земельном суде Вены. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Три концерта Тейлор Свифт на венском стадионе «Эрнст Хаппель» должны были состояться 8, 9 и 10 августа 2024 года. Однако 7 августа власти Австрии сообщили об их отмене, заявив о подготовке теракта на одном из выступлений певицы. Обвиняемый был задержан в августе 2024-го.

Как пишут СМИ, на суде Беран А. рассказал о подготовке терактов. Он сообщил, что с начала 2024 года находился под влиянием исламистов. По его словам и данным следствия, для совершения теракта на концерте, он изготовил взрывчатку, изучал в интернете материалы о сборке бомб и пытался нелегально купить оружие.

Кроме Берана А., его и еще двух человек обвиняют в членстве в запрещенном и признанном террористическим в РФ «Исламском государстве».

