Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене признал вину

21-летний Беран А. признал вину в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, пишут Tagesschau и CNN. Слушания по этому делу начались в земельном суде Вены. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Три концерта Тейлор Свифт на венском стадионе «Эрнст Хаппель» должны были состояться 8, 9 и 10 августа 2024 года. Однако 7 августа власти Австрии сообщили об их отмене, заявив о подготовке теракта на одном из выступлений певицы. Обвиняемый был задержан в августе 2024-го.

Как пишут СМИ, на суде Беран А. рассказал о подготовке терактов. Он сообщил, что с начала 2024 года находился под влиянием исламистов. По его словам и данным следствия, для совершения теракта на концерте, он изготовил взрывчатку, изучал в интернете материалы о сборке бомб и пытался нелегально купить оружие.

Кроме Берана А., его и еще двух человек обвиняют в членстве в запрещенном и признанном террористическим в РФ «Исламском государстве».

Яна Рождественская

Селебрити с миллиардами

22 место. Американский рэпер и продюсер &lt;b>Dr. Dre.&lt;/b> Состояние: $1 млрд

Фото: Chris Pizzello / AP

21 место. Американская певица, актриса и танцовщица &lt;b>Бейонсе.&lt;/b> Состояние: $1 млрд

Фото: Maria Lysaker / AP

20 место. Барбадосская певица, продюсер и дизайнер &lt;b>Рианна.&lt;/b> Состояние: $1 млрд

Фото: Hannah McKay / Reuters

19 место. Канадский режиссер и продюсер &lt;b>Джеймс Кэмерон.&lt;/b> Состояние: $1,1 млрд

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

18 место. Швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров Большого шлема &lt;b>Роджер Федерер.&lt;/b> Состояние: $1,1 млрд

Фото: Dita Alangkara / AP

17 место. Американский актер, комик и сценарист &lt;b>Джерри Сайнфелд.&lt;/b> Состояние: $1,1 млрд

Фото: Scott Roth / Invision / AP

16 место. Американский актер, 38-й губернатор Калифорнии &lt;b>Арнольд Шварценеггер.&lt;/b> Состояние: $1,2 млрд

Фото: Markus Schreiber / AP

15 место. Американский рок-исполнитель &lt;b>Брюс Спрингстин.&lt;/b> Состояние: $1,2 млрд

Фото: Markus Schreiber / AP

14 место. Американский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА &lt;b>Леброн Джеймс.&lt;/b> Состояние: $1,4 млрд

Фото: David Zalubowski / AP

13 место. Американский актер, режиссер и писатель &lt;b>Тайлер Перри.&lt;/b> Состояние: $1,4 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

12 место. Американский продюсер и сценарист &lt;b>Дик Вульф.&lt;/b> Состояние: $1,5 млрд

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

11 место. Американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор» &lt;b>Тайгер Вудс.&lt;/b> Состояние: $1,5 млрд

Фото: Charlie Riedel / AP

10 место. Американский баскетболист &lt;b>Мэджик Джонсон.&lt;/b> Состояние: $1,6 млрд

Фото: Sandy Hooper / USA TODAY / Imagn Images / Reuters

9 место. Новозеландский режиссер, сценарист и продюсер &lt;b>Питер Джексон.&lt;/b> Состояние: $1,9 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

8 место. Американская телезвезда и предпринимательница &lt;b>Ким Кардашьян.&lt;/b> Состояние: $1,9 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

7 место. Американская певица &lt;b>Тейлор Свифт.&lt;/b> Состояние: $2 млрд

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

6 место. Американский рэпер и продюсер &lt;b>Jay-Z.&lt;/b> Состояние: $2,8 млрд

Фото: Hannah McKay / Reuters

5 место. Американская телеведущая и общественный деятель &lt;b>Опра Уинфри.&lt;/b> Состояние: $3,2 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

4 место. Американский медиамагнат и промоутер рестлинга &lt;b>Винсент Макмэн.&lt;/b> Состояние: $3,6 млрд

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

3 место. Американский баскетболист, лучший баскетболист в истории по версии ESPN &lt;b>Майкл Джордан.&lt;/b> Состояние: $4,3 млрд

Фото: Reuters

2 место. Американский кинопродюсер, сценарист и режиссер &lt;b>Джордж Лукас.&lt;/b> Состояние: $5,2 млрд

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

1 место. Американский режиссер, продюсер и сценарист &lt;b>Стивен Спилберг.&lt;/b> Состояние: $7,1 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

