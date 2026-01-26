Kurier: главу МИД Австрии призвали отправить в отставку из-за помощи Украине

Генсек Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер. Поводом для недовольства политика стало решение о новой финансовой помощи Украине, сообщает Kurier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Австрии Беата Майнль-Райзингер

Фото: Lisa LeutnerвЂЁ / Reuters Глава МИД Австрии Беата Майнль-Райзингер

Фото: Lisa LeutnerвЂЁ / Reuters

Господин Шнедлиц заявил, что нельзя забирать деньги у народа Австрии и «отдавать их коррумпированной системе». Украина, считает политик, стала «бездонной пропастью» для денег, которые направляют австрийские власти. Киев не должен получить более ни одного евро, добавил он.

На прошлой неделе австрийский МИД объявил об увеличении гумпомощи для Украины на 3 млн евро. Средства планировалось передать Международному комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) и Управлению Верховного комиссара ООН, которые заняты, в том числе, обслуживанием украинских отопительных систем.