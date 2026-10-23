Умер основатель сырьевой группы Nordex Григорий Лучанский

Григорий Лучанский родился в 1945 году в Ташкенте. Окончил Московский институт стали и сплавов, получил распределение в Латвийскую ССР. В 1974 году он стал самым молодым проректором в Латвии, когда занял этот пост в латвийском государственном университете имени Петра Стучки. В 1982 году был арестован по обвинению в растрате социалистического имущества на сумму более 2,5 тыс. руб. Его приговорили к семи годам лишения свободы, но в 1985 году он был освобожден по УДО.