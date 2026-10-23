Умер основатель сырьевой группы Nordex Григорий Лучанский
Умер бизнесмен, основатель австрийской группы компаний Nordex Григорий Лучанский. Об этом «Jauns.lv» сообщил друг предпринимателя Юлийс Круминьш. По словам господина Круминьша, Григорий Лучанский умер 20 октября в Вене. Церемония прощания пройдет 25 октября на Еврейском кладбище в Риге.
Журнал Time называл Григория Лучанского «человеком, в отношении которого, возможно, проводилось больше всего расследований в мире из-за его тесных связей и подозрительных сделок на территории бывшего Советского Союза». Статья про него под названием «The Russia Connection» вышла в 1996 году. Спецслужбы западных стран подозревали предпринимателя и Nordex в отмывании денег, незаконной торговле наркотиками, оружием и ядерными материалами. Кроме того, господина Лучанского подозревали в поставках компонентов для создания ядерного оружия в Иран и Северную Корею.
Григорий Лучанский родился в 1945 году в Ташкенте. Окончил Московский институт стали и сплавов, получил распределение в Латвийскую ССР. В 1974 году он стал самым молодым проректором в Латвии, когда занял этот пост в латвийском государственном университете имени Петра Стучки. В 1982 году был арестован по обвинению в растрате социалистического имущества на сумму более 2,5 тыс. руб. Его приговорили к семи годам лишения свободы, но в 1985 году он был освобожден по УДО.
Господин Лучанский начал карьеру в большом бизнесе в конце 1980-х. Тогда он стал заместителем руководителя латвийской агрофирмы «Адажи». После того как секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил компании вести экономическую деятельность за рубежом, бизнесмен основал «Адажиимпекс». Это была первая в СССР негосударственная внешнеторговая компания. В 1990 году он основал в Австрии компанию Nordex с участием советского капитала. Nordex вывозила из стран СНГ нефть, нефтепродукты, черные и цветные металлы, химическую продукцию и минеральные удобрения.