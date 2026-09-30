Ульянов ответил на заявление президента Австрии, назвавшего Россию карликом

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Тот заявил, что Россия — «карлик, который ведет себя как гигант».

«Интересно. Если он считает Россию карликом, как бы он описал свою собственную страну? А если серьезно, то публичным деятелям нужно более тщательно подбирать слова»,— написал Михаил Ульянов в соцсети Х.

Ван дер Беллен сделал заявление на встрече с руководителями австрийских компаний и главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Запись выступления опубликована на сайте австрийского президента.