МИД России пообещал Австрии «болезненный ответ» на высылку российских дипломатов

Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов «откровенно недружественным и политически мотивированным», заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры.

«Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

В начале мая Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной «лес антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми.

Подробности — в материале «Ъ» «Австрия увидала за лесом шпионов».