Австрийца приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

Венский суд приговорил 21-летнего гражданина Австрии Берана А. к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт в 2024 году и членство в запрещенном и признанном террористическим в РФ «Исламском государстве», пишут Kurier и ORF. К 12 годам тюрьмы также приговорен Арду К., который вместе с Бераном А. создал ячейку этой организации.

Осужденный по делу о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Фото: Matthias Schrader / AP Осужденный по делу о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Три концерта Тейлор Свифт на венском стадионе «Эрнст Хаппель» должны были состояться 8, 9 и 10 августа 2024 года. Однако 7 августа власти Австрии сообщили об их отмене, заявив о подготовке теракта на одном из выступлений певицы. Сообщается, что Беран А. был задержан незадолго до концерта, информацию о нем австрийским спецслужбам передало ЦРУ.

В апреле Беран А. признал вину. Он сообщил, что с начала 2024 года находился под влиянием исламистов. По данным следствия, для совершения теракта на концерте он изготовил взрывчатку, изучал в интернете материалы о сборке бомб и пытался нелегально купить оружие.

