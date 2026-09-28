Глава Башкирии Радий Хабиров направил в СКР заявление о клевете

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в управление Следственного комитета по региону с заявлением о клевете. Поводом стали публикации в Telegram-каналах и некоторых СМИ о выводе более 260 млн руб. из государственной компании «Башкиравтодор» на счета его дочери, проживающей в Австрии. Такую информацию глава региона назвал заказной, а ее инициаторами — некую преступную организацию.

«Управление ФНС, Росфинмониторинг и Сбербанк подтвердили отсутствие фактов перечисления 263 млн рублей в иностранные банки. Причина появления недостоверных сведений в первичном акте налоговой проверки — технический сбой и некорректный перенос данных в программе», — заявил господин Хабиров на оперативном совещании. По его словам, прокомментировать абсолютно ложные сведения его вынудило активное обсуждение публикаций жителями республики.

По словам главы региона, посты о выводе денег появились 24 сентября в нескольких изданиях, среди которых «Ленправда» и «Московский монитор», а также на ресурсах, признанных Минюстом иностранными агентами, — например, в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ. Господин Хабиров уточнил, что уже получил статус потерпевшего по ранее возбужденному делу — по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По его словам, против него работает организованная группа по сбору компромата, которая пытается добиться его отставки. Среди возможных инициаторов кампании он упомянул бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

Подробнее — в материале «Глава Башкирии отрицает австрийский след».