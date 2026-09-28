Глава Башкирии Радий Хабиров направил в СКР заявление о клевете
Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в управление Следственного комитета по региону с заявлением о клевете. Поводом стали публикации в Telegram-каналах и некоторых СМИ о выводе более 260 млн руб. из государственной компании «Башкиравтодор» на счета его дочери, проживающей в Австрии. Такую информацию глава региона назвал заказной, а ее инициаторами — некую преступную организацию.
«Управление ФНС, Росфинмониторинг и Сбербанк подтвердили отсутствие фактов перечисления 263 млн рублей в иностранные банки. Причина появления недостоверных сведений в первичном акте налоговой проверки — технический сбой и некорректный перенос данных в программе», — заявил господин Хабиров на оперативном совещании. По его словам, прокомментировать абсолютно ложные сведения его вынудило активное обсуждение публикаций жителями республики.
По словам главы региона, посты о выводе денег появились 24 сентября в нескольких изданиях, среди которых «Ленправда» и «Московский монитор», а также на ресурсах, признанных Минюстом иностранными агентами, — например, в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ. Господин Хабиров уточнил, что уже получил статус потерпевшего по ранее возбужденному делу — по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По его словам, против него работает организованная группа по сбору компромата, которая пытается добиться его отставки. Среди возможных инициаторов кампании он упомянул бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.
Подробнее — в материале «Глава Башкирии отрицает австрийский след».
В сентябре 2026 года начальник регионального СУ СКР генерал-майор юстиции Владимир Архангельский возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни группой лиц или организованной группой по заявлению главы Башкирии Радия Хабирова. Фигурантами дела являются бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, его адвокаты Марат Самойлов и Рената Гареева, а также бывший начальник Контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Денис Арслангареев и другие неустановленные лица. По версии следствия, подозреваемые собирали информацию о частной жизни участников уголовного дела, возбужденного ранее в отношении Ратмира Мавлиева, с целью шантажа.
Бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев весной 2026 года был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Ему инкриминируют участие в выводе из муниципальной собственности земельных участков санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн рублей и других земель, а также получение взятки в 10 млн рублей и сбор 31 млн рублей с рекламных агентств в некоммерческий Общественный фонд развития города для покупки премиального Lexus. Ратмир Мавлиев свою вину не признаёт.