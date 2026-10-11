Австрийская оппозиция потребовала объяснить транзит 200 кг «специального груза» из Киева

В МИД Австрии заявили, что вербальная нота с просьбой о транзитном проезде конвоя действительно была. «Ежедневно к нам поступают практически сотни вербальных нот. Соответствующую ноту мы перенаправили в компетентное Министерство внутренних дел»,— сообщили в ведомстве. Партия намерена направить повторный парламентский запрос, чтобы выяснить, кто именно санкционировал транзит и что «специальный груз» собой представлял.