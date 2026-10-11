Австрийская оппозиция потребовала объяснить транзит 200 кг «специального груза» из Киева
В Австрии потребовали отчета о перевозке «специального груза» из Украины
11.10.2026, 05:40
Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) потребовала объяснить перевозку незадекларированного 200-килограммового груза, принадлежащего украинской спецслужбе. По информации партии, в январе микроавтобус Volkswagen проследовал через территорию Австрии без таможенного досмотра и проверки со стороны служб безопасности. Проезд был согласован по дипломатическим каналам под предлогом поездки украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает газета Kronen Zeitung.
Австрийские оппозиционеры заявили, что Вена превращается в «правовой вакуум для иностранных спецслужб» и нарушает свой нейтральный статус. Генеральный секретарь партии Кристиан Хафенекер потребовал от властей объяснить, что именно находилось в грузовике — наличные деньги, золото, оружие или секретные документы.
В МИД Австрии заявили, что вербальная нота с просьбой о транзитном проезде конвоя действительно была. «Ежедневно к нам поступают практически сотни вербальных нот. Соответствующую ноту мы перенаправили в компетентное Министерство внутренних дел»,— сообщили в ведомстве. Партия намерена направить повторный парламентский запрос, чтобы выяснить, кто именно санкционировал транзит и что «специальный груз» собой представлял.
Скандал произошел после недавнего задержания в Вене двоих сотрудников украинской разведки. До этого, весной, в Венгрии по подозрению в отмывании денег задержали инкассаторов, которые перевозили из австрийского Raiffeisen Bank в Киев $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.