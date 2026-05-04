Австрия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны, сообщило австрийское правительство.

По данным властей, причиной стал «лес антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. «Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа»,— прокомментировала глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (цитата по Reuters).

Имена высланных дипломатов не приводятся. Как уточняет агентство, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.

В предыдущий раз МИД Австрии объявил российского дипломата персоной нон грата в сентябре 2025 года. Причиной также были подозрения в шпионаже. В российском МИДе говорили, что вскоре в качестве ответной меры из РФ вышлют австрийского дипломата «схожего должностного уровня».