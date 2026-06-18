Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией для достижения мира на Украине. Он также сообщил, что считает разговоры о смягчении санкций в отношении России преждевременными.

«Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись»,— сказал господин Штокер журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

В мае европейские чиновники сообщали о поиске возможного переговорщика с Россией. Власти России считают, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель выходит на связь».