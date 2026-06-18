Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией для достижения мира на Украине. Он также сообщил, что считает разговоры о смягчении санкций в отношении России преждевременными.
«Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись»,— сказал господин Штокер журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
В мае европейские чиновники сообщали о поиске возможного переговорщика с Россией. Власти России считают, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель выходит на связь».
Заявления о необходимости переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта звучат на фоне уже состоявшихся и запланированных встреч. Так, в мае 2025 года после трехлетнего перерыва возобновились прямые переговоры российских и украинских делегаций, причем на данный момент состоялось уже три раунда (16 мая, 2 июня и 23 июля). Эти переговоры предполагают обсуждение меморандумов и могут включать вопросы обмена военнопленными, воссоединения семей и подготовку встречи лидеров двух стран.
Одним из последних форматов стали трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, которые прошли в Женеве 17-18 февраля 2026 года и ранее в Абу-Даби, в январе 2026 года. Эти встречи затрагивают широкий круг вопросов, включая территориальные, военные, политические, экономические аспекты и аспекты безопасности. При этом мнения сторон о последовательности шагов к миру расходятся: Россия настаивает на предварительных переговорах перед прекращением огня, в то время как другие страны, включая США, призывают к немедленному прекращению огня. Россия также подчеркивает, что не готова к уступкам по территориальным вопросам, которые считает ключевыми в мирном процессе. На данный момент компромисс отсутствует, хотя стороны согласны продолжать диалог.