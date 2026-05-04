В посольстве России пообещали жесткую реакцию на высылку дипломатов из Австрии

Посольство России назвало ничем не оправданным и возмутительным шагом высылку Австрией трех российских дипломатов и пообещало «жесткую реакцию». Диппредставительство сочло случившееся политически мотивированным шагом.

«Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны безусловно последует»,— указано в сообщении посольства.

Правительство Австрии пояснило, что на крышах российских дипломатических зданий обнаружен «лес антенн», который мог использоваться для шпионажа. С троих подозреваемых дипломатов не сняли дипломатический иммунитет, поэтому их выслали из Вены. Всего с 2020 года 14 российских сотрудников посольства были признаны персонами нон грата в Австрии.

В России действует четыре диппредставительства Австрии: посольство в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и почетные консульства в Нижнем Новгороде и Новосибирске.

