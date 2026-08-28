Из музея в Вене украли колье Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами
27 августа злоумышленники украли из венского Музея декоративно-прикладного искусства (MAK) колье с бриллиантами, сообщила полиция Вены. Как пишут СМИ, похищено колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. Сообщается, что в 2015 году колье было продано на аукционе в Нью-Йорке за $4,3 млн.
По данным полиции, двое преступников пришили в музей, разбили витрину, забрали колье и скрылись. Полиция разыскивает подозреваемых.
Колье было представлено в MAK на выставке ювелирных изделий из коллекции Van Cleef & Arpels. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.
Европол несколько дней назад выпустил доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. 27 августа также украли золотые «Сокровища Вильены» весом 10 кг из испанского музея.
Ювелирный дом Van Cleef & Arpels имеет давнюю связь с египетской тематикой и королевской семьей Египта: в 1939 году ювелиры Van Cleef & Arpels создали платиновое колье-пластрон с бриллиантами для королевы Назли и свадебную парюру для принцессы Фавзии.
Королевская семья Египта и их украшения от Van Cleef & Arpels вдохновили последнюю коллекцию дома Fascinating Egypt. Так, колье Princesse du Nil является современной интерпретацией Collaret принцессы Фаизы с похожими петлями оправы из платины с бриллиантами и каплями колумбийских изумрудов.
В июне 2026 года на сайте Sotheby’s была представлена подборка коллекционных колье Van Cleef & Arpels, среди которых одним из самых дорогих проданных на аукционе остается бриллиантовое Tie Necklace 1929 года, ушедшее с молотка за $3,6 млн. Еще одно колье с резным колумбийским изумрудом, рубинами, бриллиантами и ониксом было продано более чем за $2,1 млн.
Согласно докладу Европола от 24 августа 2026 года, ограбления музеев стали более жестокими и агрессивными, при этом преступники чаще используют взрывчатку, топоры и кувалды, а также огнестрельное оружие. Аналитики отмечают, что злоумышленники концентрируются на предметах из драгоценных металлов и камней из-за высокого спроса на черном рынке и легкости их перепродажи; драгоценные металлы легко переплавить, а камни — достать из ювелирных изделий и продать отдельно. Среди недавних примеров Европол приводит кражу ювелирных украшений из Лувра в октябре 2025 года и похищение дакийского золотого шлема из нидерландского музея в январе 2026 года.