Из музея в Вене украли колье Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами

27 августа злоумышленники украли из венского Музея декоративно-прикладного искусства (MAK) колье с бриллиантами, сообщила полиция Вены. Как пишут СМИ, похищено колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. Сообщается, что в 2015 году колье было продано на аукционе в Нью-Йорке за $4,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Королева Египта Назли Сабри в колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат Фото: AlMasry AlYoum Банкет в египетском посольстве в Тегеране по случаю свадьбы Фавзии Фуад и Мохаммеда Резы Пехлеви 25 апреля 1939 года Фото: Посольство Египта в Тегеране Колье от Van Cleef & Arpels Фото: Van Cleef & Arpels Следующая фотография 1 / 3 Королева Египта Назли Сабри в колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат Фото: AlMasry AlYoum Банкет в египетском посольстве в Тегеране по случаю свадьбы Фавзии Фуад и Мохаммеда Резы Пехлеви 25 апреля 1939 года Фото: Посольство Египта в Тегеране Колье от Van Cleef & Arpels Фото: Van Cleef & Arpels

По данным полиции, двое преступников пришили в музей, разбили витрину, забрали колье и скрылись. Полиция разыскивает подозреваемых.

Колье было представлено в MAK на выставке ювелирных изделий из коллекции Van Cleef & Arpels. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.

Европол несколько дней назад выпустил доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. 27 августа также украли золотые «Сокровища Вильены» весом 10 кг из испанского музея.

Яна Рождественская