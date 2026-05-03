В Австрии задержали подозреваемого в подмешивании крысиного яда в детское питание

Австрийская полиция сообщила об аресте 39-летнего подозреваемого по делу о подмешивании крысиного яда в баночки с детским питанием компании HiPP, передает Reuters. Следствие, по данным Kronen Zeitung, полагает, что преступник действовал в одиночку. Личность подозреваемого не раскрывается.

По версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял в него крысиный яд, после чего он возвращал банки на полки. Его обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сейчас преступление расследуется по статьям об умышленном создании общественной опасности и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Если специалисты выяснят, что доза яда могла быть смертельной для детей, дело переквалифицируют на покушение на убийство.

Пока неясно, каков был мотив преступника. Известно, что незадолго до злодеяния он отправил компании электронное письмо с требованием выплатить €2 млн в течение шести дней. В HiPP обратили внимание на письмо только через две недели после указанного срока, сообщала Die Presse. В компании позже подтвердили, что злоумышленник пытался шантажировать компанию, но подробности там не раскрыли.

Предполагается, что в обороте находилось шесть банок с ядом. Они были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии и Австрии. Одну банку правоохранительные органы так и не смогли найти — предполагается, что она находится на востоке Австрии. Глава компании Стефан Хипп заявлял, что поиск отравленной баночки остается приоритетной задачей.