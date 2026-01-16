Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Компания назвала это «следующим важным этапом в экспорте азербайджанского газа».

TAP является европейским сегментом Южного газового коридора. По данным SOCAR, поставки газа в Австрию и Германию через Италию расширят географический охват азербайджанского газа в Европе. Общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, уточняется в пресс-релизе госкомпании.

В декабре 2024 года Азербайджан начал поставки газа в Словакию. В июле 2025-го Украина стала закупать газ у Азербайджана: «Нафтогаз Украина» заключил договор с SOCAR Energy Ukraine, его сумма не раскрывалась. В декабре прошлого года SOCAR подписала соглашение с Gama Enerji о покупке в Турции электростанции за $225 млн.