Праздник закончился терактом

По всему миру усиливают меры безопасности возле еврейских религиозных объектов после теракта в Сиднее 14 декабря. Глава МВД Франции Лоран Нуньес поручил полиции перейти на особый режим работы во время празднования Хануки. Аналогичные распоряжения отданы в Великобритании, Ирландии и других странах Европы. В результате теракта погибли 16 человек, почти 40 получили ранения. О трагедии на пляже Сиднея в первый день иудейского праздника — в материале Леонида Пастернака.

По данным австралийской полиции, стрельбу 14 декабря устроили несколько человек. Двое боевиков задержаны, еще один убит. В момент теракта на пляже проходил фестиваль «Ханука у моря», приуроченный к началу иудейского праздника. Среди пострадавших на пляже в Сиднее может быть россиянка. Как пишут местные СМИ, ей прострелили руку, она в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. Официальных подтверждений этому нет.

О первых минутах нападения в эфире Sky News рассказала представительница австралийской еврейской диаспоры Хана Фридман: «Мы были на церемонии празднования Хануки. Мои дочки-двойняшки прыгали и развлекались на надувном замке, когда вдруг начался хаос, все побежали. Я схватила своих девочек, они были без обуви, и мы тоже побежали. Я как-то поняла, что нужно скорее покинуть место празднования, хотя до конца никто не знал, что именно произошло, было очень страшно за свою жизнь. Мы убежали довольно далеко, и я спросила у охранников, могу ли я добраться до дома, на что мне ответили, что лучше как можно скорее покинуть пляж Бонди. Я позвонила своим сестрам, которые тоже были на фестивале, им удалось скрыться, одна из них забежала в частный дом к незнакомцам и спряталась там».

Полиция установила личность двух боевиков. Ими оказались 24-летний гражданин Пакистана, а также мигрант из Алжира. Недалеко от места трагедии спецслужбы нашли автомобиль со взрывным устройством. В первые минуты атаки люди спутали звуки выстрелов с фейерверками, говорит журналист, основатель «Русского независимого радио Австралии» Борис Грейс: «Было очень много иностранных туристов, которые не говорили по-английски. Они все бежали в разные стороны, была паника, никто не понимал, что происходит. Некоторые вначале считали, что это салют. Там есть паркинг, за ним — небольшой мостик. И вдруг стоявшие на нем люди начали стрелять по тем, кто отмечал Хануку. Говорят, что выстрелы раздавались в течение 10 минут. Несколько человек из русскоговорящей еврейской комьюнити погибли».

По данным СМИ, израильская разведка предупреждала австралийцев о возможных атаках при поддержке Ирана. И такие сигналы воспринимаются спецслужбами всегда очень серьезно, подчеркивает президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов: «Терроризм не вчерашняя беда. И обмен данными по этой проблеме существует практически между всеми государствами. И, несмотря на наши разногласия с американцами, даже в тот момент, когда закрывались консульства, общение между силовыми структурами по обмену информацией о готовящихся террористических актах не прекращалось, оно существует всегда. Но не стоит обвинять австралийские спецслужбы в том, что они не восприняли этот сигнал серьезно, тут вопрос в другом. Сейчас возникает очень много пропалестинских сил в других государствах, и в том числе на других континентах».

Теракт на пляже Бондай — самый массовый в Австралии за последние 30 лет. Героем дня стал владелец фруктовой лавки и отец двоих детей Ахмед аль-Ахмед. Он проходил мимо фестиваля, когда услышал стрельбу. Мужчина обезоружил одного из стрелков, получив два пулевых ранения.

