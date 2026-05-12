Австрия обвинила разведку США в нарушении своего воздушного пространства

Минобороны Австрии подняло в воздух самолеты быстрого реагирования из-за возможного нарушения воздушного пространства со стороны военно-воздушных сил США. Об этом сообщил представитель австрийского ведомства Михаэль Бауэр в X.

По словам господина Бауэра, 11 мая в 14:31 мск в небе над Австрией пролетали два американских разведывательных самолета PC-12.

Как писала швейцарская газета 20minuten, подобный инцидент произошел 10 мая в Верхней Австрии. По данным издания, два американских разведывательных самолета пролетели над горным хребтом Тотес-Гебирге без необходимого разрешения со стороны властей Австрии. Австрийские истребители перехватили самолеты, вынудив их развернуться.