Виктор Батурин попросил пересмотреть его дело

Бизнесмен Виктор Батурин попросил пересмотреть его уголовное дело после решения австрийского суда. Об этом рассказал «РИА Новости» его адвокат Игорь Шабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Наш суд признал документы из уголовного дела фальсифицированными, а австрийские – подлинными. Решение легализовано в РФ и признано российским судом», — подчеркнул он.

По словам адвоката, иностранный суд признал подпись Виктора Батурина, из-за которой он обвинялся в России, поддельной.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам общего режима и штрафу 700 тыс. руб. за мошенничество с векселями «Интеко». Спустя три года суд смягчил бизнесмену приговор и заменил неотбытую часть наказания штрафом 300 тыс. руб.

В ноябре 2023 года суд в Москве приговорил господина Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению его сестры, предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она назвала поддельным приложение к соглашению об урегулировании спора с господином Батуриным, который рассматривался в суде Инсбрука. Речь идет о компенсации за пакет акций «Интеко». Виктор Батурин освободился из колонии в январе 2026 года.