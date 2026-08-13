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Виктор Батурин попросил пересмотреть его дело

Бизнесмен Виктор Батурин попросил пересмотреть его уголовное дело после решения австрийского суда. Об этом рассказал «РИА Новости» его адвокат Игорь Шабанов.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Наш суд признал документы из уголовного дела фальсифицированными, а австрийские – подлинными. Решение легализовано в РФ и признано российским судом», — подчеркнул он.

По словам адвоката, иностранный суд признал подпись Виктора Батурина, из-за которой он обвинялся в России, поддельной.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам общего режима и штрафу 700 тыс. руб. за мошенничество с векселями «Интеко». Спустя три года суд смягчил бизнесмену приговор и заменил неотбытую часть наказания штрафом 300 тыс. руб.

В ноябре 2023 года суд в Москве приговорил господина Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению его сестры, предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она назвала поддельным приложение к соглашению об урегулировании спора с господином Батуриным, который рассматривался в суде Инсбрука. Речь идет о компенсации за пакет акций «Интеко». Виктор Батурин освободился из колонии в январе 2026 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ноябре 2023 года Симоновский районный суд Москвы приговорил Виктора Батурина к шести годам общего режима, прекратив уголовное преследование по статье о подделке документов в связи с истечением срока давности. Предприниматель не признал вину. В феврале 2026 года после освобождения из колонии Виктор Батурин остался должен 23,1 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей составляли неуплаченные налоги, а 500 тыс. рублей — уголовный штраф. По данным ФССП, с 2018 года в отношении бизнесмена было возбуждено 32 исполнительных производства.

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