Австрия ужесточит возрастную верификацию для соцсетей и порносайтов

Правительство Австрии одобрило поправки к закону об аудиовизуальных медиауслугах. Согласно изменениям, уже со следующего года пользоваться соцсетями в стране не смогут дети младше 14 лет, а посещать порносайты можно будет с 18 лет, но с более строгой проверкой возраста. Об этом сообщает Der Spiegel.

Поправки пройдут публичное обсуждение до середины сентября и будут проверены Еврокомиссией. К 1 апреля онлайн-платформы, включая соцсети и видеохостинги, должны будут ввести адекватную возрастную верификацию. Соцсети должны устранить те элементы, которые «вызывают зависимость» у пользователей и наносят вред их ментальному здоровью.

На порносайтах сейчас действует простое подтверждение возраста, когда пользователю предлагается выбрать между двумя вариантами ответа: «Мне есть 18 лет» и «Мне нет 18 лет». Со следующего года пользователь должен будет подтверждать свой возраст с помощью цифрового паспорта (ID Austria). Обсуждается также интеграция проверки возраста с общеевропейской системой (eID). В случае нарушения требований законодательства небольшим платформам грозят штрафы до €150 тыс. У крупных онлайн-платформ размер штрафа может доходить до 6% от их глобального оборота.

Ранее в этом году Франция стала первой крупной страной ЕС, запретившей соцсети для детей младше 15 лет. В Греции аналогичный запрет вступит в силу в 2027 году. В Великобритании обсуждается полный запрет соцсетей и игровых платформ для детей младше 16 лет. Несколько других стран Европы также разрабатывают аналогичные ограничительные меры.

Алена Миклашевская