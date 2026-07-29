Австрия ужесточит возрастную верификацию для соцсетей и порносайтов
Правительство Австрии одобрило поправки к закону об аудиовизуальных медиауслугах. Согласно изменениям, уже со следующего года пользоваться соцсетями в стране не смогут дети младше 14 лет, а посещать порносайты можно будет с 18 лет, но с более строгой проверкой возраста. Об этом сообщает Der Spiegel.
Поправки пройдут публичное обсуждение до середины сентября и будут проверены Еврокомиссией. К 1 апреля онлайн-платформы, включая соцсети и видеохостинги, должны будут ввести адекватную возрастную верификацию. Соцсети должны устранить те элементы, которые «вызывают зависимость» у пользователей и наносят вред их ментальному здоровью.
На порносайтах сейчас действует простое подтверждение возраста, когда пользователю предлагается выбрать между двумя вариантами ответа: «Мне есть 18 лет» и «Мне нет 18 лет». Со следующего года пользователь должен будет подтверждать свой возраст с помощью цифрового паспорта (ID Austria). Обсуждается также интеграция проверки возраста с общеевропейской системой (eID). В случае нарушения требований законодательства небольшим платформам грозят штрафы до €150 тыс. У крупных онлайн-платформ размер штрафа может доходить до 6% от их глобального оборота.
Ранее в этом году Франция стала первой крупной страной ЕС, запретившей соцсети для детей младше 15 лет. В Греции аналогичный запрет вступит в силу в 2027 году. В Великобритании обсуждается полный запрет соцсетей и игровых платформ для детей младше 16 лет. Несколько других стран Европы также разрабатывают аналогичные ограничительные меры.
Австрия — не первая страна, которая стремится ввести возрастные ограничения для пользователей интернета. В декабре 2025 года Австралия стала первой в мире страной, законодательно запретившей лицам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Среди платформ, чьи аккаунты несовершеннолетних обязаны были удалить, — Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и TikTok. После этого аналогичные запреты или их рассмотрение были анонсированы в более чем двух десятках стран, включая Малайзию, Данию, Норвегию, Грецию, Испанию, Турцию и Францию. Европарламент также принял резолюцию, призывающую установить минимальный возраст в 16 лет для доступа к соцсетям на общеевропейском уровне.
Однако опыт Австралии показал, что такие запреты сопряжены с трудностями. Исследования показали, что до 85% подростков продолжают использовать соцсети, обходя возрастные ограничения, указывая другой возраст, используя аккаунты взрослых или VPN. Это подтолкнуло австралийское правительство к ужесточению закона, включив продвинутые биометрические технологии для проверки возраста и увеличив ответственность ИТ-компаний.
Введение строгих возрастных верификаций, особенно для сайтов со взрослым контентом, стало актуальной проблемой в Евросоюзе. В рамках Закона о цифровых услугах, вступившего в силу в августе 2023 года, крупнейшие онлайн-платформы, включая порносайты, ужесточили требования к проверке возраста. Невыполнение этих требований грозит штрафами до 6% от глобального оборота компаний. Франция, например, в 2025 году уже добилась ухода PornHub со своего рынка, введя обязательную верификацию с помощью банковской карты или цифрового ID, что сам оператор назвал неэффективным и опасным для приватности граждан.
Эти меры вызывают обеспокоенность у экспертов по кибербезопасности, которые призывают приостановить введение массовых проверок возраста в интернете из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью данных, кибербезопасностью, а также свободой и правами людей. Они опасаются чрезмерной централизации данных и риска цензуры, подчеркивая, что требование подтверждать возраст для доступа к повседневному контенту «выходит далеко за рамки того, что когда-либо происходило в офлайн-жизни».