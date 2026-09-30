В Австрии и Германии прошли обыски по делу о поставках 59 машин в Россию
В Австрии и Германии прошли обыски у двух предпринимателей, подозреваемых в нелегальном вывозе 59 автомобилей в Россию через третьи страны. Их имущество на €7 млн было арестовано. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры немецкого города Кайзерслаутерн. Имена бизнесменов не приводятся.
Правоохранительные органы считают, что фигуранты в нарушение антироссийских санкций вывезли в РФ 53 легковых автомобиля и 6 седельных тягачей. Машины экспортировались с осени 2022 года по конец 2024 года через третьи страны — в частности, через Белоруссию, Кыргызстан и Грузию, заявили в прокуратуре.
Во время обысков, которые прошли 8 сентября в Германии и Австрии, силовики изъяли два легковых автомобиля Porsche и Mercedes-Benz, а также €85 тыс. наличными. Арестованы средства на банковских счетах в Германии, Австрии и Бельгии на общую сумму €278 тыс. У предпринимателя из Нойштадта также были конфискованы три охотничьих ружья с боеприпасами — по заявлению прокуратуры, он нарушил Закон об оружии.
Бизнесмены воспользовались правом хранить молчание, отметили в прокуратуре. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Для легковых автомобилей санкционные ограничения ЕС ужесточались поэтапно: первоначально запрет касался машин дороже $50 тыс., а летом 2023 года распространился на новые и подержанные автомобили с объемом двигателя от 1,9 л. Поэтому поставки, продолжавшиеся после расширения запрета, могли подпадать уже под более широкий режим ограничений.
Механизм маршрута через третьи страны был связан с различиями в действии запрета: на Белоруссию он не распространялся, и западные компании продавали туда автомобили. В начале 2023 года Грузия более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а поставки в страны ЕАЭС, включая Киргизию, выросли в несколько раз; местные аналитики считали, что большинство таких машин в итоге оказывались в России.