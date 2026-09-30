В Австрии и Германии прошли обыски по делу о поставках 59 машин в Россию

В Австрии и Германии прошли обыски у двух предпринимателей, подозреваемых в нелегальном вывозе 59 автомобилей в Россию через третьи страны. Их имущество на €7 млн было арестовано. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры немецкого города Кайзерслаутерн. Имена бизнесменов не приводятся.

Правоохранительные органы считают, что фигуранты в нарушение антироссийских санкций вывезли в РФ 53 легковых автомобиля и 6 седельных тягачей. Машины экспортировались с осени 2022 года по конец 2024 года через третьи страны — в частности, через Белоруссию, Кыргызстан и Грузию, заявили в прокуратуре.

Во время обысков, которые прошли 8 сентября в Германии и Австрии, силовики изъяли два легковых автомобиля Porsche и Mercedes-Benz, а также €85 тыс. наличными. Арестованы средства на банковских счетах в Германии, Австрии и Бельгии на общую сумму €278 тыс. У предпринимателя из Нойштадта также были конфискованы три охотничьих ружья с боеприпасами — по заявлению прокуратуры, он нарушил Закон об оружии.

Бизнесмены воспользовались правом хранить молчание, отметили в прокуратуре. Правоохранительные органы продолжают расследование.