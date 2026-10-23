Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Министерство иностранных дел Австрии объявило четырех живущих в Вене российских дипломатов персонами нон грата, передает Reuters. Они должны незамедлительно покинуть страну.
Основанием для высылки стала «деятельность, несовместимая с их дипломатическим статусом», пояснили в австрийском МИДе. Reuters пишет, что обычно этим термином обозначают шпионаж. Трое дипломатов работали в посольстве России в Австрии, а один — в представительстве при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).