Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Основанием для высылки стала «деятельность, несовместимая с их дипломатическим статусом», пояснили в австрийском МИДе. Reuters пишет, что обычно этим термином обозначают шпионаж. Трое дипломатов работали в посольстве России в Австрии, а один — в представительстве при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).