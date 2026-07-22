В доме Гитлера открыли полицейский участок

В доме, где родился Адольф Гитлер, в австрийском городе Браунау-ам-Инн открыли полицейский участок. Об этом написали СМИ, включая Tagesschau и CNBC, со ссылкой на заявление властей города. По их мнению, это должно нейтрализовать это место, которое иначе может быть местом поклонения для неонацистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

«Я считаю, что с точки зрения Браунау к многовековой истории здания добавится еще одна глава — и это, вероятно, положит конец дальнейшим дискуссиям о его новом использовании»,— заявил мэр города Йоханнес Вайдбахер при открытии участка.

Глава отдела по историческим вопросам Министерства внутренних дел Австрии Штефан Мльцох заявил, что здание переоборудовано в полицейский участок, «чтобы препятствовать любым ассоциациям с Гитлером и лишить мистического ореола». При этом, по мнению историка и главы Союза современной истории Браунау Флориано Котанко, «нейтрализовать это место невозможно».

Этот дом, который частично был построен в XVII веке и в котором Гитлер прожил всего несколько недель после рождения, давно находится в центре внимания со стороны властей и общественности. В частности, неоднократно раздавались предложения снести его.

Еще в 1972 году австрийское правительство заключило с владельцем дома договор на бессрочную аренду. В разные годы в нем находилась школа и интернат для людей с ограниченными возможностями. Власти Австрии неоднократно предлагали владельцам выкупить дом, однако те всякий раз отказывались. В 2017 году власти Браунау принудительно выкупили этот дом, а в 2019-м сообщили о начале его переоборудования в полицейский участок.

Яна Рождественская