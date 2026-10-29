Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно проекту, в 2027 году доходы бюджета составят 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб. Планируется, что доходы в 2028 и 2029 годах увеличатся до 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно, а расходы — до 50,9 трлн руб. и 53,9 трлн руб.
Проект предусматривает дефицит федерального бюджета на уровне 5,4 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб. в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Планируется, что в 2027 году этот показатель составит 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Основные характеристики проекта бюджета были рассчитаны исходя из уровня инфляции не выше 4% в год. Прогнозируется, что объем ВВП на 2027 год составит 248,32 трлн руб., на 2028 год — 263,72 трлн руб., на 2029 год — 281,67 трлн руб.
Бюджетная политика на следующие три года будет рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. «Ко второму чтению отработаем все ваши предложения, распределим ресурсы, которые учтены в бюджете субъектам Российской Федерации, определим поправки и соответствующее финансирование»,— сказал на планерном заседании Госдумы министр финансов России Антон Силуанов (цитата по «РИА Новости»).