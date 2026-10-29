Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Проект предусматривает дефицит федерального бюджета на уровне 5,4 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб. в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Планируется, что в 2027 году этот показатель составит 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Основные характеристики проекта бюджета были рассчитаны исходя из уровня инфляции не выше 4% в год. Прогнозируется, что объем ВВП на 2027 год составит 248,32 трлн руб., на 2028 год — 263,72 трлн руб., на 2029 год — 281,67 трлн руб.