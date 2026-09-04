Пять стран ЕС создадут центры для содержания мигрантов за пределами Европы

Дания, Германия, Нидерланды, Австрия и Греция договорились о создании единой модели центров содержания мигрантов за пределами ЕС. Как сообщает AP, уже в 2027 году эти центры могут принять первых мигрантов, чьи прошения об убежище в указанных странах не были удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты в очереди за едой в Сеуте (Испания) (август 2026 года)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в очереди за едой в Сеуте (Испания) (август 2026 года)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Как отметил датский министр по вопросам миграции и интеграции Мортен Бедсков, страны быстро продвигаются вперед «к тому, что является фундаментальным преобразованием единой европейской системы миграции и убежища». Он подчеркнул, что центры содержания — это не эвфемизм для центров задержания и депортации, но шанс для тех «нелегальных мигрантов, которые не имеют законных оснований оставаться в ЕС, однако по каким-либо причинам не могут вернуться в свои родные страны.

Министр заверил, что за работой центров будут следить Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). При этом в УВКБ ООН агентству AP сообщили, что к ним эти страны пока не обращались с соответствующим предложением, поэтому управление не готово комментировать «конкретные договоренности или возможную будущую роль» ведомства в этом проекте.

Участники переговоров также пока не сообщили, в каких именно странах могут разместиться новые центры содержания. Но известно, что предварительные переговоры они вели преимущественно со странами Африки. Первое соглашение планируется окончательно подписать уже в начале 2027 года.

Алена Миклашевская