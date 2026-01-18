Пять лыжников погибли при сходе лавин в Австрии

Пять лыжников погибли из-за схода двух лавин в горах Зальцбурга на западе Австрии, передает агентство APA. Еще несколько человек смогли спастись.

Первая лавина обрушилась 17 января в районе Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. метров. Под снегом оказалась женщина-лыжница. Спасатели извлекли ее из-под завалов, после приезда врачей она умерла. Ее супруг сумел спастись.

Примерно через полтора часа в долине Гаштайн сошла вторая лавина, под которую попали семь лыжников. Четверо из них погибли на месте. Двое получили травмы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Еще один лыжник не пострадал.

К месту схода лавин были направлены четыре спасательных вертолета. В поисках участвовали в том числе горные спасатели, кинологические группы Красного Креста и группа экстренного реагирования. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.