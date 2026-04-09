В Raiffeisen Bank назвали «сизифовым трудом» попытки уйти из России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает попытки продать бизнес в России. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава набсовета группы Эрвин Хамеседер.

«RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса. Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд»,— сказал господин Хамеседер (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что кредитование в России практически полностью остановлено. Кроме того, до сих пор действуют ограничения по наращиванию бизнеса в стране.

Главным активом австрийской RBI в России является Райффайзенбанк. Российский бизнес группы по итогам 2025 года зафиксировал чистый убыток в €86 млн после уплаты налогов. Потери связаны с расходами на судебное разбирательство с компанией «Распериа трейдинг лимитед», совладельцем австрийского строительного концерна Strabag.

В январе 2024 года «Распериа» обратилась в суд с требованием компенсации из-за срыва сделки по продаже 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд. Австрийская группа объявила о договоренности в декабре 2023 года, но отказалась от покупки в мае 2024 года.