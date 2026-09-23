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Штриха не оберешься

Венская «Альбертина» празднует 250-летие

Всемирно знаменитый венский музей «Альбертина» отмечает в этом году 250-летие. Начавшийся когда-то как просвещенный каприз двух титулованных супругов, он превратился в одно из величайших и авторитетнейших собраний графики на свете. О том, как рисунками Дюрера и Микеланджело, Брейгеля и Рембрандта, Рубенса и Каспара Давида Фридриха музей отчитался о своей четвертьтысячелетней истории, рассказывает Сергей Ходнев.

«Заяц» Дюрера, которого по такому случаю достали из запасников, стал главным символом юбилея «Альбертины»

«Заяц» Дюрера, которого по такому случаю достали из запасников, стал главным символом юбилея «Альбертины»

Фото: Joe Klamar / AFP

«Заяц» Дюрера, которого по такому случаю достали из запасников, стал главным символом юбилея «Альбертины»

Фото: Joe Klamar / AFP

Прошло уже девять лет с той поры, когда «Альбертина» в последний раз гастролировала в России: тогда в ГМИИ привезли графику Климта и Шиле. На нынешней венской выставке тоже есть и Шиле, и Климт, как иначе. Но неожиданно мелькает один раз и русская тема. На акварели середины 1760-х — милое, опрятное, с щедрой толикой галантной экзотики вырисованное русское крестьянское семейство. Было в XVIII веке «шинуазри» — увлечение всем китайским, было «тюркери» — турецким, соответственно, ну а живописец и рисовальщик Жан-Батист Лепренс ввел в моду еще и «рюссери», изображая русские виды, русские типы и русские жанровые сценки.

Основатели «Альбертины», с одной стороны, в своем коллекционерстве следовали просвещенным модам эпохи. С другой — видимо, кровь сказалась. Эрцгерцогиня Мария-Кристина, любимая дочь императрицы Марии-Терезии, насчитывала среди своих предков Габсбургов самых истовых и влиятельных коллекционеров всех времен. А ее муж, Альберт Саксен-Тешенский, давший собранию имя, был младшим сыном курфюрста саксонского и короля польского Августа III, благодаря которому в Дрездене появилась «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

Оба супруга были образованны, интеллигентны, сведущи в искусстве (оба учились рисованию: она — как благовоспитанная девица, он — как военный, которому нужно же уметь нарисовать план кампании, карту местности или эскиз новой униформы), но скромны — а потому на покупку «настоящих» Рафаэлей или Рубенсов не замахивались, решив собирать вместо того хорошие гравюры с превосходных картин.

Постепенно Альберт и Мария-Кристина вошли во вкус, стали отслеживать появление отдельных раритетов и целых собраний на аукционах. В 1796-м пара все-таки решилась воспользоваться фамильным положением и вытребовала у императорской библиотеки 530 рисунков в обмен на часть своих гравюр. Так в будущей «Альбертине» и оказались бесценные листы старых мастеров, многие из которых находились когда-то в великой пражской коллекции императора Рудольфа II. Включая, например, «Зайца» Альбрехта Дюрера — он, понятное дело, на выставке работает местной «Моной Лизой».

В принципе для того, чтобы торжественно презентовать себя к юбилею, «Альбертине» особые ухищрения и не нужны: достаточно было бы просто выставить best of своих приобретений, начиная от Альберта и Марии-Кристины и заканчивая 1919–1920 годами, когда музей был национализирован.

Отчасти выставка именно так и работает: посмотрите, вот вам бугрящийся мышцами мужской торс Микеланджело (из эскизов к «Битве при Кашине»), вот человек-дерево Босха, вот «Большие рыбы поедают малых» Брейгеля, вот цейлонская слониха, нарисованная Рембрандтом, вот ботанические штудии Марии Сибиллы Мериан, вот Буше и Каналетто, вот Тьеполо и Давид — и так далее, вплоть до Шиле, Климта, Эмиля Нольде и Кете Кольвиц. Тут можно себе вообразить личные драмы кураторов, вынужденных с плачем отбирать по одному-единственному листу от большинства мастеров — а от кого-то, так и быть, аж по два (например, попали в отбор оба хрестоматийных портрета детей Рубенса: и Николас, и Клара Серена).

Но все-таки выставка попутно ухитряется исподволь рассказать еще много о чем. О симпатичной биографии Альберта и Марии-Кристины, государственной и приватной. О том, как их коллекция росла, перемещалась, обживала новые пространства, как она хранилась (выставлены исторические паспарту и исторические папки, торжественные, как напрестольное Евангелие). Каких денег она стоила: подсчитано, что Альберт потратил на нее около 1,2 млн гульденов, то есть около €32 млн (естественно, по сравнению с теперешней стоимостью собрания это смешные пустяки). Материи вроде разных состояний гравюрных досок и пробных оттисков тоже наглядно разъяснены.

Не изменяя тихому академичному тону, выставка говорит о тихом деле собирания графики как об азартном, грандиозном, оглушительно интересном процессе. Рядом с таким в конечном счете кажутся маленькими и сиюминутные культурные моды, и даже международно-политические передряги — мало ли таких за два с половиной века бывало.

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