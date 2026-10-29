Ушаков допустил, что придется говорить с «не очень симпатичными» людьми
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москве рано или поздно придется вести переговоры с теми, кто стране не вполне симпатичен. Такое мнение он высказал в интервью информационной службе «Вести», комментируя перспективы диалога с европейскими странами.
«Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны»,— отметил господин Ушаков, подчеркнув возможность возобновления контактов с представителями ЕС несмотря на существующие серьезные противоречия.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер сообщил, что в европейском союзе обсуждается назначение нескольких переговорщиков для диалога с Россией. По его словам, такой шаг позволил бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС.
При этом помощник президента РФ уточнил, что конкретные сроки и условия начала разговоров с европейцами пока не определены. Он также исключил участие стран ЕС в предстоящих трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые запланированы на середину ноября в Абу-Даби. Формат этих встреч согласован исключительно на троих, и европейская сторона может присутствовать лишь при условии «покупки билетов», но за стол переговоров приглашений не получит.