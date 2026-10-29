Ушаков допустил, что придется говорить с «не очень симпатичными» людьми

При этом помощник президента РФ уточнил, что конкретные сроки и условия начала разговоров с европейцами пока не определены. Он также исключил участие стран ЕС в предстоящих трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые запланированы на середину ноября в Абу-Даби. Формат этих встреч согласован исключительно на троих, и европейская сторона может присутствовать лишь при условии «покупки билетов», но за стол переговоров приглашений не получит.