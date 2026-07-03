Испания разгромила Австрию со счетом 3:0 на ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Австрии со счетом 3:0 в 1/16 чемпионата мира по футболу. В следующем этапе испанцы встретятся победителем матча между Португалией и Хорватией.

Два гола в этом матче забил центральный нападающий Португалии Микель Оярсабаль (36', 89'). Еще один мяч забил защитник Педро Порро на 66-й минуте.

Игра проходила на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Сборная Испании выходит в 1/8 финала ЧМ в третий раз подряд. Португалия и Хорватия встретятся сегодня в 2:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сухой разгон».